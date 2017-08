Incendi a Roma: fiamme a Ostia e La Storta. Violento rogo anche a Fiumicino

Roma brucia ancora. Tre fronti di fuoco diversi. Il primo a La Storta, poi a Fiumicino e infine Ostia. Quest'ultimo è scoppiato sul margine della pineta dell'Acque Rosse, intorno alle 15 dal lato di via della Azzorre dove ad ampliare il fuoco è stata l'esplosione di un furgoncino parcheggiato in zona.

Incendio a Fiumicno e fumo sul litorale

Nel Comune di Fiumicino invece, il violento rogo è scoppiato, intorno alle 13, in un campo di sterpaglie all'altezza di Passo della Sentinella in via del Faro 71. Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Fiumicino con l'associazione Nuovo Domani.

Ieri, sempre nel comune del litorale, un altro rogo lungo Via della Muratella. Alla fine, per circoscrivere le fiamme, gli operatori hanno impiegato oltre quattro ore, lavorando con il costante pericolo che l'incendio potesse coinvolgere un ristorante presente nell'area alcuni volontari provenienti da Castel di Guido.

Brucia Roma in zona La Storta

Fiamme anche a La Storta in via Rivoli dove, anche in questo caso, sterpaglie e macchia mediterranea hanno preso fuoco per cause ancora da chiarire. Sul posto i Vigili del Fuoco e l'Associazione della Protezione Civile.