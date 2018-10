Incendio sulla Roma-Fiumicino: scooter in fiamme a Parco de' Medici

Traffico rallentato sull'autostrada Roma-Fiumicino a causa di un incendio. A prendere fuoco uno scooter all'altezza della rampa di immissione del Parco de' Medici, direzione aeroporto Leonardo Da Vinci. Inevitabili i rallentamenti alla normale circolazione sia sulla carreggiata dove è andato a fuoco il mezzo a due ruote sia in direzione Roma, causa curiosi. Soccorritori sul posto.

🔴🔥🚘 #A91 #RomaFiumicino CODE per veicolo in fiamme altezza svincolo Parco De Medici

in entrambi i sensi di marcia#viabiliLAZ #traffico