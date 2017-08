Incendio davanti il campo di via Salviati: colonna di fumo nero su Roma est

Una inquietante colonna di fumo nera che ha avvolto nel volgere di breve il versante est della Capitale rendendo l'aria irrespirabile nella zona compresa tra via della Martora e via della Tenuta della Cervelletta. Vasto incendio intorno alle 13:00 di oggi 9 agosto a ridosso della baraccopoli istituzionale di via Salviati, a Tor Sapienza. Immediata l'allerta ai soccorritori con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco. In apprensione i residenti, con alcuni residenti della zona che hanno udito la presenza di una esplosione successiva allo scoppio dell'incendio.

Incendio a Tor Sapienza

Le fiamme sono divampate da alcune sterpaglie investendo rapidamente alcuni rifiuti e masserizzie, da cui si è poi sprigionata la colonna di fumo nera. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale ed i Carabinieri del Nucleo Radiomobile Motociclisti Montesacro.

Incendio a Monteverde

Una ennesima mattinata di fuoco per la Capitale con un altro importante incendio in zona Monteverde che ha richiesto la chiusura di viale Aurelio Saffi al fine di consentire l'intervento dei vigili del fuoco.