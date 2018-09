Incendio sulla Roma-Civitavecchia: in fiamme camion che trasporta legname

Incendio nella notte sulla A12 Roma-Civitavecchia, intorno alle 23:30 del 28 settembre. Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti poco prima del casello Civitavecchia Sud direzione Roma perché la cabina di guida di un autotreno che trasportava legname era avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito alle fiamme di propagarsi al carico ed eventuali ripercussioni sul traffico, poiché la zona è stata messa in sicurezza in breve tempo.



L'allarme è stato lanciato dal conducente che avendo avvertito odore e temperatura anomale, ha fermato l’automezzo sulla corsia d’emergenza e nel tentativo di alzare la cabina per effettuare una verifica, ha notato la presenza di fiamme, che da lì a poco hanno avvolto la cabina. Nessun ferito. Sul posto Polizia Stradale e agenti PS del Commissariato di Civitavecchia.