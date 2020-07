Incendio a Casal Lumbroso, chiuso svincolo per il Raccordo Anulare all'altezza della Pisana

Pomeriggio di incendi a Roma. Dopo quello che ha coinvolto la zona tra Boccea e Montespaccato, un nuovo fronte di fuoco è stato segnalato in via Giulio Pittarelli, all'altezza di Casal Lumbroso. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.

A dare l'allarme è stata proprio una pattuglia del XII Gruppo Monteverde che, durante servizio vigilanza sul territorio, intorno alle 16:30 ha avvistato un'incendio sterpaglie nella zona compresa tra via di Malagrotta e via di Casal Lumbroso. Data la rapida propagazione del rogo gli agenti, in attesa dell'arrivo dei pompieri subito allertati, si sono attivati per mettere in sicurezza l'area circoscrivendo la zona.

Sopraggiunte in ausilio altre pattuglie dei caschi bianchi per la gestione della viabilità anche presso lo svincolo del Raccordo Anulare, all'altezza di via del Pescaccio. Per motivi di sicurezza, causa fumo e fiamme che lambiscono la strada, lo svincolo Pisana è stato chiuso in ingresso su via Casal Lumbroso.

A confermare il tutto anche Anas: "La colonna di fumo, derivata dall'incendio divampato al di fuori della sede stradale, ha invaso la complanare facendo venire meno le condizioni di sicurezza per l'utenza in transito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.