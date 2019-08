Incendio ai Castelli, fiamme sul monte di Rocca Priora: canadair in volo e fumo sulla Tuscolana

I carabinieri indagano sulla serie di incendi, quattro, che in due giorni stanno divampando sul Parco dei Castelli Romani. Le fiamme, ieri come oggi, sono scoppiate sul Monte Fiore, a Rocca Priora, tra il chilometro 32 e il chilometro 30,500 di via Tuscolana. A bruciare, nel pomeriggio del 22 agosto, circa 8mila ettari di sterpaglie.

Sul posto circa 50 operatori della protezione civile di Rocca Priora, Genzano e Montecompatri, i guardia parco, i vigili del fuoco e due canadair. Per permettere i soccorsi è stato chiuso un tratto della via Tuscolana adiacente all'incendio, tra i Pratoni del Vivaro e l'incrocio con il paese.

Chiusa anche la via dei Pratoni del Vivaro in direzione Tuscolana dalla via dei Laghi. Insieme ai carabinieri della locale stazione di Rocca Priora anche i carabinieri forestali per le indagini, l'ipotesi dolosa è concreta. Sul posto anche la sindaca di Rocca Priora Anna Gentili. Il fumo, altro, è stato notato a Grottaferrata, Rocca di Papa, Frascati, Velletri, Nemi, Artena e Lariano.