Incendio vicino i binari: interrotta un'ora la linea ferroviaria. Ritardi fino a 70 minuti

Incendio vicino i binari e treni fermi per oltre un'ora sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto. Lo stop a partire dalle 14:30 circa di lunedì 14 ottobre per consentire l'intervento in sicurezza dei vigili del fuoco all'altezza della stazione di Ladispoli-Cerveteri.

Terminato l'intervento a partire dalle 15:45 è quindi ripresa la circolazione ferroviaria. Come informa Rfi, i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 70 minuti, mentre tre regionali sono stati limitati nel percorso.