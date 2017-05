Infernetto: incendio a 'La Bettola', secondo ristorante in fiamme in due giorni

Ancora un ristorante in fiamme nel X Municipio. Dopo l'incendio che ha colpito 'Peppino a mare' ad Ostia, questa volta è toccato a 'La Bettola', in via di Castel Porziano 367 all'Infernetto. Le fiamme, scoppiate, intorno alle 3:30 del mattino di oggi 10 maggio hanno fatto danni contenuti.

Secondo i rilievi della Polizia di Ostia, che ha avviato le indagini, il rogo ha sono distrutto una struttura di legno con copertura in plastica estrerna dal locale. A spegnere l'incendio i Vigili del Fuoco di via Celli. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Dal Commissariato di Ostia, al momento, non escludono nessuna ipotesi tra cui l'incendio doloso o il possibile collegamento con l'episodio del Lungomare Amerigo Vespucci.