Paura nella zona di via Condotti: ristorante in fiamme

Paura in Centro Storico a Roma per un incendio divampato a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti. La chiamata ai soccorsi intorno alle 17:30 di giovedì 189 giugno da via Mario de' Fiori, nella zona del Tridente, nelle adiacenze di via dei Condotti.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma (due partenze, una autobotte ed una autoscala). A prendere fuoco un ristorante che si trova sotto un palazzo di quattro piani. Alta la colonna di fumo che ha invaso le stradine del Centro Storico della Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori i 'caschi bianchi' hanno chiuso temporaneamente via Mario de' Fiori fra via della Croce e via delle Carrozze.