Bus si guasta, fuoco e fiamme nella rimessa Atac. "E' principio di incendio"

Fuoco e fiamme nella rimessa Atac della Magliana vecchia dove, in via Luigi Candoni, un bus del 2013 della linea 905 si è guastato in fase di accensione. E' successo intorno alle 5:30 del mattino del 6 marzo.

Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite dal motore al momento dell'accensione. A spegnere il rogo lo stesso personale Atac. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Paolo.

Le fiamme, poche secondo Atac, hanno danneggiato la parte posteriore del mezzo che quindi sembrerebbe recuperabile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato da quello che, secondo l'azienda di trasporti di Roma, era "un principio di incendio".

