Rocca Cencia: cittadini esasperati incendiano rifiuti nella strada discarica

Hanno provato ad incendiare la discarica di rifiuti presente sulla strada di Rocca Cencia. Siamo in via Sant'Alessio in Aspromonte. Qui alcuni residenti hanno fatto sentire la loro voce provando a dare fuoco alla distesa di spazzatura che da sempre invade la strada del VI Municipio delle Torri. È accaduto nel pomeriggio dello scorso mercoledì 27 febbraio. Già lo scorso mese di agosto era acccaduta la stessa cosa.

Secondo quanto si è appreso erano una decina i residenti infuriati che hanno appiccato il principio d'incendio richiedendo poi l'intervento dei soccorritori al 112. A Rocca Cencia sono quindi arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma per risalire agli autori del gesto, spariti dalla strada una volta arrivate le forze dell'ordine.

Torna dunque al centro della cronaca via Sant'Alessio in Aspromonte. Una strada da sempre utilizzata come maxi discarica di rifiuti di ogni genere e sorta. Tante le richieste d'intervento per la situazione di degrado, come nel caso della Lega, che ha richiesto l'installazione di videocamere per fermare gli zozzoni che utilizzano la strada come discarica.

Dopo le note inviate alla Prefettura ad ai Ministeri competenti anche l'assessora all'Ambiente del VI Municipio, Katia Ziantoni, si è interessata alla questione posta dai residenti esasperati delle zona di Borghesiana e Finocchio per decidere le azioni da intraprendere insieme alla Polizia Locale ed alla Polizia di Stato.

Proprio in tale ambito è stata avanzata l'idea di chiudere la strada all'altezza di via Rocca Cencia. Nel frattempo i rifiuti restano in strada con i residenti infuriati pronti presumibilmente ad altre azioni di protesta.