Incendio a Monte Mario: bruciano rifiuti nell'area della baraccopoli di via Lombroso

Una nube di fumo ben visibile da chilometri di distanza. Questo quanto ha fatto scattare l'allerta intorno alle 16:00 di oggi 27 aprile con numerose chiamate per segnalare la presenza di un incendio da parte dei residenti dell'area del XIV Municipio. A prendere fuoco dei cumuli di rifiuti che si trovava nell'area adiacente alla baraccopoli di via Cesare Lombroso, a Monte Mario. Chiamati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro con una partenza ed una autobotte. Iniziate le operazioni di spegnimento l'incendio è stato domato intorno alle 17:00. Da accertare le cause, nessuno è rimasto ferito né intossicato.