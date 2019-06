Incendio ad Anzio: rifiuti in fiamme in un capannone di 2mila metri quadrati

Bruciano rifiuti ad Anzio. L'incendio è divampato domenica sera quando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenuti in via delle Cinque Miglia. A prendere fuoco l'immondizia che si trovava all'interno di un capannone ex Polverini di 2000 metri quadrati.

In particolare l'incendio è scoppiato intorno alle 20:30 del 2 giugno. Sul posto sono intervenuti i pompieri con una squadra, due autobotti ed il carro autoprotettotori che hanno provveduto a spegnere una vasta area di rifiuti in fiamme sparsi su una superficie di circa 600 metri quadrati. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause dell'incendio.