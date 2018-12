Incendio nel residence: paura all'ex Hotel Costanza, sfollate 67 persone

Sessantasette persone sfollate, fra le quali una ventina fra minori e disabili. 25 appartamenti inagibili e soprattutto una serata di Santo Stefano di paura. È il bilancio dell'incendio sviluppatosi all'ex Hotel Parco Costanza al Torrino, residence del Comune per persone disagiate dove erano ospitate numerose famiglie.

L'allerta è stata data intorno alle 20:00 di mercoledì 26 dicembre quando un vasto incendio si è sviluppato dai locali sotterranei della struttura. Alimentate dalla presenza di mobili, divani e cumuli di rifiuti, le fiamme hanno preso forza rapidamente richiedendo un intervento d'urgenza dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Vitinia e della Compagnia di Ostia. Arrivati al civico 1500 di via Cristoforo Colombo i soccorritori hanno trovato i residenti della struttura già in strada.

Difficile le operazioni di spegnimento dell'incendio, con una fitta coltre di fumo che ha reso particolarmente complicato l'intervento. Domate le fiamme, al termine degli accertamenti 25 appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni strutturali causati dall'incendio con le fiamme che hanno squagliato le tubature dei servizi, lasciando le abitazioni senza gli stessi.

Impossibilitate a tornare nel residence, le 67 persone rimaste senza abitazione hanno trovato alloggio da amici e parenti. Sul luogo dell'incendio era presente anche il presidente del IX Municipio Eur Dario D'Innocenti e gli assistenti sociali del Comune di Roma al lavoro per trovare una sistemazione per le famiglie rimaste senza casa. Sul posto presenti dalla serata di mercoledì anche numerose pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.