Incendio sul Raccordo Anulare: autobus in fiamme a Castel Giubileo

Una alta colonna di fumo visibile da buona parte del Grande Raccordo Anulare. A causarla un autobus, andato a fuoco questa mattina per cause ancora in via di accertamento mentre transitava in carreggiata interna all'altezza della diga di Castel Giubileo (km 18+500). Spento l'incendio dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma nessuno è rimasto ferito né si sono registrati danni ad altri veicoli.

CHIUSA USCITA CASTEL GIUBILEO - Per consentire l'intervento dei soccorritori si è resa necessaria la chiusura dell'uscita Castel Giubileo, aperta in direzione Labaro. Inevitabili le ripercussioni al traffico, rallentato.

INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA - Poco dopo a creare difficoltà agli automobilisti in transito sul Grande Raccordo Anulare, ma in carreggiata esterna, è stato un incidente stradale. Il sinistro all'altezza dello svincolo 8, anche qui si sono registrate code tra l'uscita SS4 via Salaria e lo svincolo 3 per la via Cassia. Sul posto anche il personale Anas e la Polizia Stradale.