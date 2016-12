Incendio sul Raccordo: tir carico di carta in fiamme, traffico in tilt

1 / 2

continua →

Tir in fiamme sul Grande Raccordo Anulare dove si è resa necessaria la chiusura della carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Laurentina. Come comunica Anas il traffico è stato deviato sulla viabilità esterna con uscita obbligatoria allo svincolo 26 (via Pontina) per consentire l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco con l'ausilio di una autobotte. Illeso il conducente dell'autotreno.

RIMOZIONE VEICOLO INCENDIATO - Il personale Anas è intervenuto sul posto per la regolazione del traffico e la rimozione del mezzo pesante incendiato che trasportava balle di carte. Interventi in corso per la pulizia del piano viabile al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

RALLENTAMENTI E CODE - Alle 11:26 è stata riaperta una corsia in carreggiata esterna. Rallentamenti e code tra l’uscita Fiumicino (n. 30) e Pontina (n. 26).

CLICCA PER VEDERE LE FOTO