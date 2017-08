Incendio sul Raccordo: fumo sulla carreggiata, traffico in tilt all'altezza dell'A24

Incendio ai lati del Grande Raccordo Anulare oggi 9 agosto. Succede all'altezza del tranchetto della Roma - L'Aquila all'intersezione tra il Gra e la A24.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 17 all'altezza di un campo di sterpaglie in via Jacopo della Quercia. Tanti i disagi alla circolazione, in carreggiata interna, con il fumo che ha invaso la carreggiata. E' il secondo incendio in zona Tor Cervara oggi. Questo pomeriggio a bruciare un autodemolitore nei pressi di via Salviati.

Chiuso innesto dell'A24

Come informa Anas a causa dell'incendio sull'A90 si sono registrati forti rallentamenti sulla carreggiata interna nei pressi dell'innesto con l'autostrada A24 (chilometro 30,900), per questo chiuso temporaneamente. Per consentire lo svolgimento delle attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco il flusso del traffico è stato temporaneamente bloccato a fasi alterne. Sul posto il personale di Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza.