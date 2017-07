Quarticciolo, incendio in via Manduria: fiamme sfiorano una piscina comunale

Ennesimo incendio a Roma est, in uno dei quartieri adiacenti alla Togliatti. Poco prima delle 13 a bruciare un'area compresa tra via Trani e via Manduria, al Quarticciolo. Il rogo si è propagato nell'area verde privata, andando a sfiorare le abitazioni. L'area si trova vicino ad una ex piscina comunale, ad un supermercato e ad un istituto scolastico gestito da suore.



Anche in questo caso ad accompagnare le fiamme un'alta nuvola di fumo nero che si levata ben visibile in cielo. Sul posto i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato l'incendio, evitando il propagarsi dello stesso alle abitazioni e alle strutture.



Grande la paura. L'area interessata dal rogo si trova infatti nei pressi di una piscina comunale, con il tetto di legno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.