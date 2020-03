Incendio al Quadraro: fiamme nel ristorante

Incendio nella notte al Quadraro. Le fiamme hanno riguardato un ristorante in via dei Fulvi. L'allerta ai soccorritori alcune ore dopo la chiusura del locale.

In particolare l'incendio ha interessato la bisteccheria Da Baffo. Le fiamme sono divampate per cause in via di accertamento intorno alle 3:30 della notte fra il 3 ed il 4 marzo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

In via dei Fulvi per accertare l'accaduto anche le volanti e gli agenti del Commissariato Appio della Polizia di Stato.