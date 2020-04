Incendio a Primavalle, fiamme in un appartamento poi dichiarato inagibile

Non solo Velletri. Anche a Roma, nella notte tra il 7 e l'8 aprile, si è verificato un incendio in un appartamento. Questa volta nel quartiere di Primavalle, in via dei Cristofori. Era l'1.20 circa quando alla Questura è arrivata la segnalazione di un appartamento in fiamme.

Sul posto i Poliziotti delle Volanti, insieme ai Vigili del Fuoco, i quali sono intervenuti nella casa segnalata e hanno trovato una persona, poi salvata e accompagnata all'ospedale San Filippo Neri per accertamenti.

Le fiamme subito spente, erano partite proprio da alcuni cumuli di spazzatura accatastata nel salone. L'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa della presenza di fumo e per via delle scarse condizioni igieniche riscontrate.