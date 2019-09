Incendio a Primavalle: fiamme nell'area dell'ex occupazione di via Cardinal Capranica

Incendio nell'ex edificio occupato di via Cardinal Domenico Capranica a Primavalle. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:00 di martedì 17 settembre in un'area esterna adiacente ai locali sgomberati lo scorso 15 di luglio. Imponente la colonna di fumo che si è alzata in cielo ben visibile in tutta l'area ovest della Capitale.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. In particolare l'incendio ha interessato alcuni materiali di risulta che si trovavano all'esterno dell'ex scuola Don Calabria.

Secondo quanto si apprendere l'incendio è divampato da una serie di casette di legno ed altri materiali rimasti fuori dall'edificio dopo l'operazione di sgombero di due mesi fa. Le fiamme si sono poi alimentate danneggiando la recinzione esterna dello stabile.

Senza nessuno all'interno, come accertato dai soccorritori intervenuti a Primavalle, al momento non risultano essere state trovate tracce di acceleranti. Non si esclude comunque nessuna ipotesi, dalla natura accidentale al gesto doloso.

