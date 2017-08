Risveglio col fuoco a Primavalle: incendio in via Pietro Bembo

Risveglio col fuoco a Primavalle dove questa mattina è divampato un incendio di sterpaglie. L'intervento dei vigili del fuoco alle 7:20 in via Pietro Bembo, altezza via Cardinal Domenico Capranica. Le fiamme sono state domate intorno alle 8:00. Nessuno è rimasto ferito.

Incendi a Roma 11 agosto 2017

Un incendio che segue l'inferno di fuoco che sta accompagnando questa rovente estate a Roma e provincia. Anche ieri 11 agosto è stata una giornata di superlavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Dalle 8:00 alle 20:00 sono stai effettuati circa 130 interventi, con il 65 per cento per incendi sterpaglie e macchia mediterranea. Ancora presenti nella pineta di Castel Fusano, a Roma i principali interventi sono stati effettuati in via di Valle Aurelia e via Oxford, a Tor Vergata.

Incendi provincia di Roma 11 agosto 2017

Territorio bruciato anche nella provincia della Capitale. Anche qui i soccorritori hanno avuto un bel da fare. I principali interventi ad Ardea, via del Monte del Lupo, via Sublacense, nel Comune di Affile. Allo stadio comunale Monte Gelato di Mazzano, a Morlupo (Monte Ricorio), a Sant'Angelo Romano in via delle Pozze. Ed ancora Capena in via Morlupo, a Canterano in località Lacona per un incendio boschivo. A Castel de Ceveri sulla Cassia bis ed in via dei Laghi a Marino.