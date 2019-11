Alba di fuoco a Primavalle, incendio in un appartamento: donna intossicata

Le fiamme in cucina, il fumo nero e denso che si propaga in tutta la casa mettendo in allarme il vicinato. Incendio a Primavalle dove questa mattina, intorno alle 6:30, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute per spegnere l’incendio al terzo piano del palazzo di via Adelina Patti n.6.

Incendio a Primavalle: fiamme in un appartamento

Sul posto due Squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte, il carro autoprotettori, un'autoscala e il Capo Turno Provinciale.

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto con la collaborazione della Polizia Stato, ha messo in salvo una donna che si trovava nell'appartamento. La 91enne è stata affidata alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale per intossicazione.

Fiamme a Primavalle: vigili del fuoco salvano donna

L'opera di spegnimento della cucina ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre stanze. Al termine dell'intervento l'appartamento è risultato inagibile per il fumo e calore sprigionato dell'incendio.