Incendio doloso nella notte: 7 scooter distrutti dalle fiamme, danneggiate due auto

Notte di fuoco a Primavalle dove un incendio ha distrutto scooter e danneggiato auto. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 2:00 della notte fra il 9 ed il 10 luglio in via Stefano Borgia per un incendio.

All'altezza del civico 62 della strada sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. A prendere fuoco 7 scooter parcheggiati sulla via, con le fiamme che hanno poi danneggiato due vetture in sosta vicino. Spente le fiamme, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe divampato per cause dolose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascoltati i proprietari dei mezzi interessati dall'incendio, a rendere complicate le indagini l'assenza di videocamere di sorveglianza nel luogo dell'accaduto.