Incendio in appartamento: tratti in salvo dieci cani

Incendio a Prima Porta dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo dieci cani. La chiamata ai soccorsi intorno alle 16:00 di martedì 2 giugno quando i pompieri sono intervenuti in via Frassineto per un incendio divampato all'interno di una abitazione al secondo piano di una palazzina di quattro livelli.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco, con un'Autoscala, un'Autobotte, il Carro Autoprotettori, il Carro Teli e il Funzionario di Servizio. I soccorritori hanno quindi provveduto a spegnere l'incendio all'interno di una delle stanze evitando così il propagarsi delle fiamme in altre stanze.

Al termine dell'intervento i soccorritori hanno messo in salvo dieci cani (che si trovavano all'interno dell'appartamento coinvolto dall'incendio), di cui uno assistito con l'autoprotettore, in attesa dell'arrivo del personale veterinario dell'Asl.

Durante l'operazione di spegnimento i residenti dell'appartamento erano usciti da soli con l'edificio già evacuato prima dell'arrivo dei soccorsi. L'appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno.