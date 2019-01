Incendio a Prati, appartamento in fiamme: il salvataggio dei vigili del fuoco sui tetti

Alba di fuoco a Prati dove è scoppiato un incendio in un appartamento di via Giuseppe Ferrari: le fiamme al quinto piano della palazzina al civico 12.

Incendio a Prati: in fiamme abitazione via Ferrari

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto, alle 6.50 circa, con tre squadre e il supporto dell'autoscala: tratta in salvo la persona all'interno dell'abitazione andata in fumo, salvato anche un gatto.

Il salvataggio sui tetti di via Ferrari

Le fiamme hanno in parte distrutto il sottotetto: così le operazioni dei Vigli del Fuoco si sono svolte ad alta quota, sul tetto dello stabile coinvolto dal rogo.

Nell'incendio di via Ferrari, non risulterebbero altri feriti. La strada sottostante è stata chiusa alla viabilità per consentire i soccorsi.