Fumo dal bus a Prati, principio d'incendio su un mezzo Atac fuori servizio

Prinicipio d'incendio a bordo di un bus Atac. E' accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 6 luglio in Prati. L'allarme è scattato dopo una fuoriuscita di fumo dal mezzo pubblico in transito su viale delle Milizie, altezza interesezione con via Leone IV.

In particolare la chiamata ai soccorsi è stata effettuata dal conducente del mezzo dell'Azienda Municipalizzata Romana, in quel momento fuori servizio. Messo in sicurezza l'autobus, sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

Autobus in fiamme a Tor Vergata

Il principio d'incendio segue di 24 ore un altro rogo avvenuto nella giornata di domenica su viale della Sorbona, nella zona del Campus universitario di Tor Vergata. Ben più grave in questo caso l'incendio, che ha carbonizzato un mezzo Atac della linea 20 Express. Nessun problema per il conducente né per i passeggeri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bus in fiamme nel 2020

Come comunicato dalla stessa Atac, con quello di domenica sono tre le vetture distrutte a causa di incendio dall'inizio dell'anno. "Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso i casi risultano dimezzati".