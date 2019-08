Incendio a Prati, fiamme in un appartamento: due ferite

Una sigaretta accesa prima di andare a dormire ha provocato un principio d'incendio, fortunatamente limitato al solo mobile del bagno. E' successo ieri sera, intorno alle 22,30, in un appartamento al secondo piano di via Labriola 32, nel quartiere Prati.

Nell'appartamento due persone anziane, l'inquilina e la badante che ha acceso la sigaretta. A provocare la lieve deflagrazione una perdita di gas dovuta al malfunzionamento dell'impianto. Sul posto i poliziotti e i vigili del fuoco che, dopo aver soccorso le due persone, hanno domato il focolaio.

Entrambe le persone che erano in casa al momento dell'incendio non hanno riportato ustioni e sono state refertate al pronto soccorso del Santo Spirito in codice giallo.