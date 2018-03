Paura al porto: in fiamme un pescherecchio ormeggiato al molo

Paura nella notte al porto di Fiumicino dove un peschereccio è andato in fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma intorno all'1:00 del 28 marzo in via della Torre Clementina. L'incendio ha riguardato un natante di 12 metri, adibito alla pesca delle vongole attraccato a Porto Canale.

Incendio al porto di Fiumicino

Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autobotte. Il pompieri, prontamente intervenuti, hanno provveduto allo spegnimento del peschereccio. Non ci sono persone ferite o intossicati. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.