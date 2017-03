Incendio al porto di Civitavecchia: imbarcazioni distrutte dalle fiamme

Paura nella serata dell'8 marzo al porto di Civitavecchia dove i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre su una banchina antistante l'area dei cantieri navali per delle imbarcazioni in fiamme. L'allerta ai pompieri del Comando portuale intorno alle 21:30. In particolare le fiamme hanno completamente distrutto due imbarcazioni: una di 6,50 metri e l'altra di 3,50 e parzialmente danneggiato un terzo natante (tutte ormeggiate nel porticciolo).

INDAGINI IN CORSO - Tuttavia i Vigili del Fuoco hanno impedito alle fiamme di propagarsi alle numerose altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Non vi sono stati feriti. Cause in corso d'accertamento. Sul posto anche Polizia di Stato.