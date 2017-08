Incendio sulla via Pontina: disagi e traffico in direzione della Capitale

Un incendio al giorno, quando va 'bene'. Ancora fiamme sulla via Pontina, martoriata come tutto il territorio di Roma e provincia dalle migliaia di incendi che da prima dell'inizio dell'estate stanno bruciando ettari ed ettari di territorio. Anche il 17 agosto la SR148 non è venuta meno al solito incendio quotidiano (scoppiato all'altezza del chilometro 24,100), con inevitabili ripercussioni al traffico. Come informa LuceVerde un vasto focolaio si è sviluppato intorno alle 15:30 nel tratto di strada compreso tra lo svincolo Monte d'Oro (chilometro 27,3) e l'uscita Pratica di Mare-Torvaianica (chilometro 21). Invebitabili i disagi con auto in fila e traffico rallentato.