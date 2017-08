Incendio sulla Pontina: fumo a Castel Romano, traffico in tilt

Doppio incendio oggi sulla via Pontina. Le fiamme sono scoppiate sul lato dello spartitraffico per poi coinvolgere i campi adiacenti. Entrambi all'altezza di Castel Romano. Il primo questa mattina intorno alle 9 con disagi in direzione di Latina. L'altro intorno alle 14:15 che ha causato traffico e code, a cause del fumo, in entrambe le direzioni. Sul posto la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e personale Astral.

