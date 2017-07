Camion in fiamme sulla via Pontina: disagi in direzione della Capitale

Dalle sterpaglie alle vetture in fiamme, cambiano le cause scatenanti ma non i risultati con alte colonne di fumo nero che continuano a sprigionarsi sopra le teste di romani in transito su strade e supestrade della città. Mentre il Grande Raccordo Anulare brucia a causa di tre incendi in contemporanea, sulla via Pontina le cose non vanno meglio.

Poco dopo le 15:00 ha infatti preso fuoco un camion in transito in direzione Roma. Illeso il camionista sono stati inevitabili i disagi, con traffico rallentato fra lo svincolo Tor de' Cenci e lo svincolo del Grande Raccordo Anulare. Stesso copione anche stamattina, con una vettura in fiamme sul tronchetto dell'A24 che ha mandato in tilt il traffico in uscita dalla Capitale.