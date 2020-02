Incendio sulla Pontina, camion in fiamme e traffico in tilt

Incendio sulla via Pontina, alle ore 13.40 di oggi. A bruciare, per cause da appuare, un camion Sul posto, al km 17 in direzione Roma, si è quindi recata la squadra del distaccamento Eur dei vigili del fuoco. Nessun ferito, ma tanti disagi legati alla viabilità della sola corsia interessata a seguito dei detriti combusti del mezzo pesante. Sul posto anche la Polizia Stradale.