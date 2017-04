Incendio tra le sterpaglie di ponte Tazio: "Odore di plastica in tutta la zona"

Fumo dall'Aniene, fino su a ponte Tazio e su tutta la zona di Montesacro-Città Giardino. Domenica pomeriggio con rogo tossico nel III municipio. "In tutta la zona", racconta un residente a RomaToday, "si è diffuso un odore acre di plastica". Facile pensare ad un incendio per liberare i cavi di rame dall'involucro di plastica. Sul posto alle 17.20 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno in poco tempo domato le fiamme. Nessuna ripercussione al traffico della zona, mai bloccato dalle fiamme.

La zona di Ponte Tazio è teatro da anni di molte baraccopoli abusive, periodicamente sgomberate da blitz della polizia locale. L'ultimo nel novembre 2016. Un mese fa il ritrovamento, tra le sterpaglie dell'Aniene, di un cadavere di un uomo, probabilmente morto per overdose.