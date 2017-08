Incendio a Ponte Mammolo: brucia area verde, fumo avvolge Casal de' Pazzi e Pietralata

Violento incendio oggi 10 agosto in via Attilio Benigni 100, in zona Ponte Mammolo con fiamme e fumo che hanno avvolto la zona di Casal de' Pazzi e Pietralata. A bruciare un'area verde vicino il fiume Aniene fino a via Cicogna.

Allertati, sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco con due autobotti, il Capo Turno Provinciale e moduli della Protezione Civile. A dare supporto aereo anche due elicotteri. Sul luogo dell'incendio che ha lambito anche il Residence Centro Benigni, anche i Carabinieri di San Basilio e Montesacro.

Da chiarire l'origine del rogo. Presenti anche due ambulanze del 118. A generare il rogo di via Benigni, secondo i primi riscontri dei militari, sono state le fiamme di via dei Messi d'Oro che, a causa del forte vento, hanno letteralmente "saltato" il fiume Aniene aumentando la potenza di fuoco che ha coinvolto anche alcune baracche.

Intorno alle 18 la situazione è tornata sotto controllo con i Vigili del Fuoco impegnati a spegnere gli ultimi focolai per poi passare alle operazioni di bonifica. Sul doppio incendio di oggi indagano i Carabinieri.