Ponte Galeria, auto con impianto gpl prende fuoco: le fiamme distruggono 12 vetture

Colonna di fumo nero, un'auto gpl in fiamme e altre 12 vetture danneggiate dell'incendio che ne è conseguito. Succede a Roma, tra Ponte Galeria e la Nuova Fiera di Roma quando, dalle 13:45 di oggi, le lingue di fuoco sono divampate da un'auto con impianto a gas in via Portuense, all'altezza di viale Alexandre Gustave Eiffel, a pochi metri dal centro commerciale.

Le fiamme successivamente hanno danneggiato altri dodici veicoli in sosta e causato il rogo di sterpaglie. Sul posto i primi ad intervenire alcuni agenti della Polizia Locale del Gruppo Marconi, con cinque pattuglie, in servizio di viabilità nell'area della Nuova Fiera di Roma dove si stava svolgendo un evento dei testimoni di Geova.

La colonna di fumo nera è stata bene visibile nell'area dell'aeroporto di Fiumicino ma lo spazio aereo non ha subito disagi. Le pattuglie hanno dato immediatamente dato l'allarme richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri.

Gli agenti hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'area ed è stata chiusa la zona interessata da viale Eiffel all'area della Fiera isolando, di fatto, la zona di Ponte Galeria come testimonia anche il consigliere municipale Angelo Vastola. Anche la linea 808, in direzione del capolinea di via Eiffel, è stata deviata temporaneamente fino alle 16 circa. Non risultano persone ferite.