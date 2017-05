Incendio a Pomezia, la Regione: "Qualità aria buona. Nessun superamento dei limiti"

La Regione Lazio rassicura i residenti di Roma Sud e dei 21 comuni interessati dal rischio post incendio che ieri ha coinvolto l'impianto di trattamento rifiuti della Eco X sito nel comune di Pomezia. Durante le operazioni di validazione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria sono state analizzate con particolare attenzione le concentrazioni misurate presso le stazioni Ciampino, Cinecittà e Fermi, più prossime al sito interessato all’incendio anche in considerazione della direzione dei venti prevalenti nella giornata.

Oltre a queste stazioni sono stati considerati anche i dati rilevati dal mezzo mobile, posizionato nel centro abitato di Albano Laziale. Dall'analisi dei dati, secondo quanto riportato dalla Pisana "non emergono superamenti dei limiti imposti per la qualità dell’aria ambiente dalla normativa vigente. Sono inoltre stati analizzati i dati di concentrazione media oraria rilevati dalle medesime postazioni di misura".

Anche quest'ultimi "non hanno evidenziato picchi di concentrazione di ossidi di azoto (NOx), di polveri e di benzene". Insomma secondo la Regione i "dati sono in linea con quelli misurati nelle giornate precedenti a quella dell’incendio e coerenti con quelli misurati normalmente in questo periodo dell’anno".

Ieri, inoltre, Arpa Lazio ha provveduto ad installare dei campionatori attivi e passivi nelle immediate vicinanze del sito dell’evento. I risultati del monitoraggio con questi campionatori verranno resi disponibili a tutte le autorità competenti, non appena verranno completate le determinazioni analitiche di laboratorio, che richiedono alcuni giorni.

"Si comunica inoltre che è in corso l’elaborazione di una simulazione modellistica dell’evento al fine di valutare le aree di potenziale massima ricaduta degli inquinanti prodotti dall’incendio, sulla base della quale verranno successivamente effettuati campionamenti delle altre matrici ambientali ed alimentari interessate", conclude la Regione.

