Incendio a Pomezia: in fiamme azienda di pneumatici. Fumo nero su tutta la zona

Paura nella zona industriale di Pomezia dove nella notte è scoppiato un maxi incendio in un capannone di una azienda di rivendita e riparazione pneumatici. Alta la colonnna di fumo nera che ha rischiarato con delle fiamme imponenti la notte del Comune della provincia romana. A prendere fuoco la Pomezia Pneumatici di via Trieste. L'incendio è divampato intorno all'1.00 con i soccorritori al lavoro tutta la notte. Domato dai pompieri, al termine dell'intervento il capannone è andato completamente distrutto dalle fiamme ed è stato necessario interdire tutta l'area del capannone, di duemila metri quadrati circa.

Incendio Pomezia Pneumatici

Imponente l'incendio che ha tenuto impegnate due Squadre dei vigili del fuoco, quattro autobotti, due Autobotti della Protezione Civile di Aprilia, un'Autoscala, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. Il personale dei pompieri, prontamente intervenuto ha iniziato l'opera di spegnimento del capannone evitando il propagarsi delle fiamme verso altre strutture poste nelle vicinanze.

Colonna di fumo a Pomezia

A prendere fuoco è stata una azienda di livello che si occupa di rivendita e riparazione pneumatici per privati e grandi aziende. Migliaia gli pneumatici presenti nella struttura. Al momento dell'incendio nell'azienda non era presente personale, nessuno è rimasto ferito né sono state necessarie evacuazioni. Il capannone si trova infatti nella zona industriale di Pomezia. Discorso diverso per il denso fumo nero con le alte fiamme ben visibili da chilometri di distanza. Acre anche l'odore della gomma bruciata. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio così come l'ammontare dei danni all'azienda. Sul posto per svogere le indagini i carabinieri della Compagnia di Pomezia.

Incendio alla Eco X

Un maxi incendio che ha fatto tornare alla mente il rogo che ha devastato la Eco X, sempre a Pomezia, nel maggio del 2017. Non eccessivamente distante dalla Pomezia Pneumatici, in quel caso a prendere fuoco fu un sito di rifiuti speciali, con tutte le problematiche legate al fumo che invase anche il Comune di Roma.