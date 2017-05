Incendio a Pomezia, Legambiente: "Il peggior rogo di rifiuti degli ultimi anni"

La nube nera scaturita dall'incendio dei capannoni della Eco X di Pomezia sulla Pontina Vecchia fa paura. Il rogo che ha distrutto l'azienda di stoccaggio e lavorazione della plastica da riciclo ha fatto scattare l'allarme in tutto il territorio a sud di Roma, tra i Castelli e il mare.



Sull'incendio stanno intervenendo da ore i vigili del fuoco, i tecnici di Arpa Lazio e le autorità del territorio e si contano già molte case, scuole ed attività evacuate con inviti alla precauzione, tra le altre cose nel lasciare chiuse le finestre, evitare la raccolta ortofrutticola e il pascolo, annullare manifestazioni all'aperto.



"Questo è uno dei peggiori incendi di rifiuti degli ultimi anni e va fatta immediata chiarezza su cause e conseguenze - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, che possono essere molto gravi per il territorio interessato, dato soprattutto l'inquinamento potenziale che le plastiche incendiate potrebbero diffondere e far ricadere al suolo. Chiediamo ad Arpa Lazio che già attivato tutti i monitoraggi, uno sforzo nella pubblicazione più veloce possibile dei risultati, per avere risposte sullo stato di qualità dell'aria e del suolo, durante e dopo questo drammatico incendio e sperando che i risultati possano far stare tranquille le persone. Intanto però a tutti i sindaci dei comuni coinvolti, chiediamo di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute e dell'ambiente".

