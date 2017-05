Pomezia, la nube nera fa paura. Il sindaco: "Scuole e negozi chiusi. Evacute case vicino il rogo"

Un nube nera in cielo, le fiamme e la paura dei residenti. E' lo scenario di questa mattina a Pomezia dove, dalle 8 del mattino, un incendio ha distrutto il sito di stoccaggio rifiuti Exo X di Pomezia. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono impegnati a domare il violento rogo in cui nessuno è rimasto ferito (qui il video dell'incendio).

Attivi, fin da subito, anche i tecnici Arpa e il personale della Asl Roma 6 che ha inviato ai comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno e dei Castelli Romani comunicazioni su come comportarsi in seguito alla densa nube di fumo nero.

Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, intorno alle 12:30, ha quindi firmato un'ordinanza chiara: "Nel giro di 2 chilometri dall'incendio le scuole saranno chiuse. Chiusi anche i negozi, mentre le finestre di casa devono restare serrate. In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 metri ha disposto l'allontanamento dei residenti".

Ma non solo. "Divieto di manifestazioni ludico sportive, fruizione di impianti natatori e solarium o altri eventi programmati all'aperto. Per quanto riguarda la coltivazione e raccolta di ortaggi per uso domestico e le piantagioni ad uso commerciale, il consumo e la trasformazione dovranno avvenire solo dopo accurato lavaggio con acqua potabile. In caso di allevamento di animali deve essere vietato il pascolo di animali da reddito e ove possibile gli animali devono essere mantenuti al chiuso".

"Invito la cittadinanza a mantenere la calma e a rispettare le disposizioni prescritte – dichiara Fucci – Le operazioni di spegnimento dell’incendio e di rilevazione della qualità dell’aria vanno avanti. L'Arpa è sul luogo e sta installando gli apparati di rilevazione". L'incendio, fanno sapere i Vigili del Fuoco, è comunque sotto controllo.