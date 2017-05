Pomezia, allarme "bufala" su whatsapp: "Nube verso Roma". Il Campidoglio rassicura

Un messaggio, "bufala", su WhatsApp. Il tam-tam si crea in un attimo e la notizia si diffonde in poco tempo sui cellulari e tra i social. E' così che, l'incendio di Pomezia di questa mattina, crea panico anche a Roma.

"Buongiorno a tutti. Ci è arrivata una comunicazione che ci avverte che una nube tossica proveniente da una fabbrica di Pomezia che smaltisce rifiuti speciali, sviluppatasi a causa di un incendio, si sta dirigendo su Roma. Si sono raccomandati di chiudere tutte le finestre e di evitare di esporsi all'aria aperta", questo il testo del messaggio diffuso in poche ore.

A far chiarezza sulla vicenda ci pensa proprio il Campidoglio, attraverso una nota: "L'incendio divampato questa mattina nella zona di Pomezia per ora non ha prodotto ricadute sul territorio di Roma Capitale. Al fine di rassicurare i cittadini, si comunica che al momento non sono pervenute note o raccomandazioni all'amministrazione capitolina, dalle Asl e dalle altre istituzioni competenti, su eventuali misure da assumere a tutela dell'incolumità della popolazione".

