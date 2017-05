Incendio a Pomezia, sospese le visita alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Resta alta l'allerta a seguito dell'incendio di Pomezia che ha distrutto la fabbrica Eco X, sito di stoccaggio di rifiuti speciali. Questa mattina, sulla via Pontina Vecchia chiusa tra via della Castagnetta e Via di Laurentina, i Vigili del Fuoco sono al lavoro con otto squadre e il carro schiuma per spegnere gli ultimi focolai.

Presenti anche i tecnici Asl e Arpa Lazio per il monitoraggio dell'aria. Per evitare rischi, il Quirinale oggi ha comunicato che "in considerazione della notevole colonna di fumo propagatasi nella zona, sono state sospese, in via precauzionale, per oggi, sabato 6 maggio e domani, domenica 7 maggio, le visite del pubblico alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano".

LEGGI ANCHE:

L'INCENDIO A POMEZIA: TUTTO IL RACCONTO

"C'E' RISCHIO PER ROMA": LA BUFALA

LEGAMBIENTE: "INCENDIO PEGGIORE DEGLI ULTIMI ANNI"

VIDEO DELLO SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO

VIDEO DALL'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO