Incendio in un capannone: in fiamme pneumatici usati e materiale legnoso

Incendio in un caponnone e Vigili del Fuoco a lavoro dalle 22:30 di martedì 22 luglio. Succede in provincia di Roma dove le fiamme, da ieri sera, stanno divorando un capannone nell'area di confine tra Pomezia e Ardea. Sul posto anche le squadre della Protezione Civile e i Carabinieri di Anzio per le indagini del caso.

Secondo i primi riscontri il rogo ha interessato un capannone contenente pneumatici e molto altro materiale legnoso, tra cui una falegnameria, sprigionando nell'aria un denso fumo nero.

Le operazioni sono continuate per tutta la notte e fino alle prime ore di questa mattina. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi da chi indaga, neanche quella dolosa.