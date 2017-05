Incendio a Pomezia: notte di fuoco, altri focolai spaventano i residenti

Ancora fiamme, ancora fumo. Non sembra volersi spegnere l'incendio scoppiato venerdì alla fabbrica Eco X in via Pontina Vecchia a Pomezia. Ieri 6 maggio, intorno alle 20:45 circa, altri focolai hanno interessato il sito di stoccaggio di rifiuti. Le fiamme, ben visibili dalla strada, hanno creato ulteriore tensione tra i cittadini, già preoccupati.

IL NUOVO INCENDIO - Sul posto sono operativi almeno 40 vigili del fuoco con tre squadre, tre autobotti e altri mezzi speciali. Oltre allo spegnimento delle fiamme residue, i pompieri proseguono anche le opere di smassamento e raffreddamento, contemporaneamente alla rimozione dei vari materiali presenti nel deposito.

LE MASCHERINE - Per le operazioni i vigili del fuoco indossano mezzi di protezione individuale considerando il tempo e il fumo ancora presente. Stesse precauzioni messe in pratica dagli uomini della Polizia Locale presenti e dai volontari della Protezione Civile.

Mascherine utilizzate anche dai residenti che, da ieri, hanno preso d'assalto le farmacie e le scorte ormai sono terminate. "Arriveranno lunedì quando saremo tutti morti intossicati", dice un residente.

LA NUBE NERA - Tutta colpa della nube nera scaturita. Tappati in casa gli abitanti di Pomezia hanno tempestato il centralino del comando dei vigili urbani per chiedere informazioni. Ma c'è preoccupazione anche tra i cittadini del quadrante sud di Roma. Al momento, tuttavia, i dati della qualità dell'aria rilevati dalle centraline di Eur Fermi e Cinecittà a Roma, rientrano nei limiti di legge.

Restano da valutare quelli delle centraline mobili installate ieri dall'Arpa nelle zone più vicine al rogo. Il Campidoglio, a quanto si è appreso, ha chiesto all'Arpa che una centralina mobile sia installata nella zona di Spinaceto, quartiere alla periferia sud di Roma.

SCIOPERO A CASTEL ROMANO - La nube nera è arriva anche nella zona dell'outlet di Castel Romano ieri evacuato, temporaneamente fino alle 12, dalla direzione del centro commerciale. Una soluzione, tampone, che non soddisfa le sigle sindacali Cgil, Filctem, Filctem e Fiom Cgil di Roma e del Lazio che minacciano uno sciopero: "Dopo il verificarsi di malesseri fra i lavoratori dell'outlet di Castel Romano, riteniamo quindi necessario proclamare lo sciopero a oltranza nel sito, con effetto immediato, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, comunicate ufficialmente da chi di dovere".

Video di Eleonora Soldati

