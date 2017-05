Incendio Pomezia, c'è rischio amianto: allerta in 21 comuni. Aperta un'indagine

C'è ancora qualche piccolo focolaio da domare. Resta l'odore, nauseabondo, e l'alone nero nel cielo. Pomezia si è risvegliata così, il giorno dopo il terribile incendio che ha distrutto la fabbrica Eco X, in via della Pontina Vecchia. La situazione del sito di stoccaggio di rifiuti speciali non appare infatti limpida.

INDAGINE APERTA - Mentre proseguono le operazioni di spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area, ci si interroga sulle cause dell'incendio. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pomezia e la Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Poi c'è il ruolo di Asl e Arpa Lazio sul monitoraggio dell'aria, del suolo e delle falde acquifere per capire se si sia verificato un danno ambientale.

RISCHIO AMIANTO - La Asl Roma 6, che sta seguendo la vicenda, ha fatto un punto sulla situazione sottolineando l'assenza di feriti e l'inizio delle misure di prevenzione ambientale anche coinfolgento l'Istituto Zooprofilattico per assicurare la tutela della sicurezza animale. Ora, però a far paura, è l'amianto.

"Ritenendo possibile la presenza di coperture in cemento amianto sui capannoni dell'impianto, è stato richiesto ad Arpa Lazio di poter estendere le attività di campionamento ambientale al fine di determinare l'eventuale presenza di fibre aerodisperse. Contestualmente è stato contattato il Centro Regionale Amianto della ASL VT per concordare l'analisi dei campioni ed eventuali ulteriori accertamenti da effettuare", si legge in una nota.

ALLERTA IN 21 COMUNI - Allerta che segue da vicino anche Virginia Raggi, come sindaca della Città Metropolitana perché, per il territorio di Roma Capitale, "non c'è rischio": "Siamo in contatto con le amministrazioni comunali della zona sud di Roma interessati dalla nube che si è sprigionata".

"Come da indicazioni dell'Azienda sanitaria Rm6 invito i cittadini dei Comuni di Nettuno, Anzio, Pomezia, Ardea, Velletri, Lavinio, Lanuvio, Genzano, Albano laziale, Ariccia, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora, Montecompatri, Monte Porzio Catone e Colonna a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, scuole, uffici, strutture sanitarie e socio - assistenziali, limitare gli spostamenti se non strettamente necessari e nei prossimi giorni di lavare con accuratezza frutta e verdura, come prescritto e indicato dalla struttura sanitaria. Manterremo uno stretto contatto anche con l'Arpa- conclude la Raggi- alla quale abbiamo chiesto un monitoraggio della situazione e relativi aggiornamenti con intervalli i due ore".