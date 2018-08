Incendio a Pomezia: in fiamme un silos di un'azienda per il trattamento dei rifiuti

Fiamme in un'azienda per il trattamento dei rifiuti. L'incendio è divampato a Pomezia intorno alle 16:00 di sabato 25 agosto richiedendo l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Come informano i pompieri, i soccorritori sono stati allertati dal civico 9 di via Messico per un incendio all'interno dell'azienda Services Lazio per il trattamento dei rifiuti differenziati e materiale cartaceo.

Incendio azienda rifiuti a Pomezia

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto a spegnere l'incendio all'interno del silos composto da materiale plastico. Non ci sono persone intossicate. Da accertare le cause. Sul posto l'Autorità Giudiziaria.