Incendio a Pomezia: brucia capannone di ricambi d'auto

Incendio all'alba di oggi 10 gennaio a Pomezia. A bruciare, dalle 5:30 del mattino circa, un capannone industriale di ricambi di auto, in via Vaccareccia 39. Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Pomezia.

Presenti due squadre dei pompieri, un'autobotte, un'autoscala e il carro autoprotettori. Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto a spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso altri capannoni. Non ci sono persone ferite o intossicate. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato le fiamme.