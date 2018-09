Incendio al Policlinico Umberto I: fumo dal sottoscala, evacuati i pazienti

Del fumo scaturito da un piccolo incendio in un locale rispostiglio del sottoscala del piano terra. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti dai pazienti e dal personale medico del Policlinico Umberto I. L'allerta per incendio intorno alle 4:00 della notte di sabato 22 settembre. Al nosocomio sono quindi interventi i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale. Evacuati temporaneamente i pazienti di due piani del nosocomio universitario, trasferiti in altri reparti ed assistiti sino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Incendio al Policlinico Umberto I

Scoppiato per cause accidentali l'incendio è divampato in un locale-ripostiglio ubicato al piano terra del Reparto di Chirurgia III. Nel corso delle operazioni di spegnimento sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo per la presenza di fumo, con quelli possibilitati e camminare fatti scendere nel piazzale dell'ospedale. Ultimate le attività di spegnimento e messa in sicurezza del vano interessato dalla combustione, le aree dei piani coinvolti (primo e secondo) sono state rese in un primo monento inagibili. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.