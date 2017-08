Ostia: nuovo incendio a Castel Fusano, fumo invade il litorale

Torna l'incubo delle fiamme ad Ostia. Sabato 12 agosto, intorno alle 15:30, un nuovo incendio ha invaso parte della pineta di Castel Fusano ormai martoriata da mesi. Il rogo è scoppiato tra via del Circuito e il canale dei Pescatori subito alimentato dal forte vento che sta soffiando sul litorale lidense. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile che stanno operando. A rendere più difficili le operazioni, proprio il vento che limita gli interventi di canadair ed elicotteri. nel Comune di Roma Via Mar Rosso Pineta Castel Fusano, sul posto due SquadreVVF, due Autobotti VVF, personale DOS VVF per il coordinamento di un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione Civile.

Soccorritori sul posto

Sul posto anche i militari dell'esercito mandati dalla sindaca Raggi due settimane fa per monitorare il polmone verde del X Municipio Mare. Contemporaneamente continuano le indagini dei Carabinieri che, dopo i quattro arresti, cercano altri sospetti piromani.

Due fronti di fuoco

Un secondo fronte di fuoco, poco dopo, si è aperto anche nella Riserva Naturale del Litorale Romano della pineta di Procoio tra via Mar Rosso via dei Promontori. Anche attivi i soccorsi, con il supporto aereo. Ssul posto due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e personale DOS per il coordinamento di un elicottero della Regione Lazio e dei moduli della Protezione Civile.

Incendio sul Raccordo Anulare

Una ennesima giornata di incendi a Roma, iniziata questa mattina presto (alle 7:00 circa) in via Pietro Bembo a Primavalle. Nel pomeriggio le fiamme hanno invece riguardato il Grande Raccordo Anulare, con il fumo che ha invaso la carreggiata esterna all'altezza dell'uscita 32 via della Pisana, determinando inevitabili rallentamenti alla normale circolazione dell'A90.

Incendi il 12 agosto 2017

Anche oggi è stata purtroppo una giornata di incendi nella Capitale e nella sua provincia. Dalla 8:00 alle 17:00 sono stati circa 80 gli interventi, di cui il 40 per cento per incendi sterpaglie, di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Gli incendi di sterpaglia più importanti, a causa del coinvolgimento di vaste zone di fitta e impervia vegetazione nel Comune di Bellegra (Contrada Missioni), dove è stato necessario l'intevento dei mezzi aerei e nel Comune di Cerveteri, in via della Necropoli.